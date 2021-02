Georgina Rodriguez parla del suo gatto investito a Torino: “Stava morendo, lo abbiamo…” (Di martedì 23 febbraio 2021) Pepe, il gatto di Cristiano Ronaldo e di Georgina Rodriguez è stato recentemente investito da un'automobile a Torino. Lo ha raccontato la stessa Georgina nella lunga intervista rilasciata a InStyle.Il racconto di Georgina"Stava quasi morendo, e dopo un mese e mezzo in terapia intensiva dal veterinario, abbiamo deciso di mandarlo a casa di mia sorella Ivana in Spagna perché si prendesse cura di lui. Adesso Pepe si sta riprendendo". Pepe, prezioso esemplare di razza Sphynx, era scappato di casa e finito sotto un'auto: "Mi ha fatto prendere un enorme spavento". E sul motivo per il quale lei e CR7 hanno deciso di allontanare Pepe ha spiegato: "I nostri figli non si rendevano conto che era malato e volevano giocarci". Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 23 febbraio 2021) Pepe, ildi Cristiano Ronaldo e diè stato recentementeda un'automobile a. Lo ha raccontato la stessanella lunga intervista rilasciata a InStyle.Il racconto diquasi, e dopo un mese e mezzo in terapia intensiva dal veterinario, abbiamo deciso di mandarlo a casa di mia sorella Ivana in Spagna perché si prendesse cura di lui. Adesso Pepe si sta riprendendo". Pepe, prezioso esemplare di razza Sphynx, era scappato di casa e finito sotto un'auto: "Mi ha fatto prendere un enorme spavento". E sul motivo per il quale lei e CR7 hanno deciso di allontanare Pepe ha spiegato: "I nostri figli non si rendevano conto che era malato e volevano giocarci". Golssip.

