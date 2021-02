Genova | “La falesia cambia pelle” | le bare del cimitero di Camogli finiscono in mare

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Ogni cento anni la”, dicono generalmente gli abitanti di questa parte di riviera, e sta volta è accaduto per davvero: lahato– nel pomeriggio di ieri – in seguito ad una frana che ha danneggiato ildi, in provincia di: uno dei più suggestivi della riviera. Con molte probabilità, la causa sarebbe dovuta alle violenteggiate che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni. Diversesono finite così in acqua, semidistrutte, come fossero rovine di navi naufragate, lasciando residenti e amministratori increduli dinanzi tale raccapricciante visione; ma la fragilità del territorio ligure non lascia certamente sopresi: questa ne è ...

...di unasulla quale era stato costruito il camposanto. Come riportato da Il Corriere della Sera , dopo la frana, si sono portate sul posto squadre di vigili del fuoco provenienti dae ...Nel frattempo i tecnici di protezione civile sono nuovamente sul posto per valutare la staticità della: nella notte sono stati avvertiti nuovi movimenti vicino alla parte crollata, e non ...Uno crollo dalle dimensioni inedite e forse non immaginabili Ieri pomeriggio, nelle prime ore di intervento, sono state recuperate 10 casse che saranno conservate in una struttura dedicata predisposta ...Una porzione del cimitero di Camogli (Genova) è franata in mare e circa duecento le bare trascinate via dalla una frana e finite in mare e sugli scogli.Lo smottamento ha distrutto e fatto scivolare in ...