Genitori vs Influencer: su Sky Original il film di Michela Andreozzi che confronta due generazioni sui diversi punti di vista rispetto al presente digitale (Di martedì 23 febbraio 2021) Domenica 4 aprile arriva in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW TV il nuovo film Sky Original Genitori vs Influencer, diretto da Michela Andreozzi e da lei scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci. Una commedia per famiglie che racconta la storia di un padre single alle prese con la figlia adolescente. Nel cast Fabio Volo, la giovanissima Ginevra Francesconi (The Nest – Il nido, Famosa) e Giulia De Lellis. Insieme a loro anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e con l’amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno. Genitori vs Influencer è prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, in coproduzione con la ... Leggi su domanipress (Di martedì 23 febbraio 2021) Domenica 4 aprile arriva in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW TV il nuovoSkyvs, diretto dae da lei scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci. Una commedia per famiglie che racconta la storia di un padre single alle prese con la figlia adolescente. Nel cast Fabio Volo, la giovanissima Ginevra Francesconi (The Nest – Il nido, Famosa) e Giulia De Lellis. Insieme a loro anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado,e con l’amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno.vsè prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, in coproduzione con la ...

anchefragile_ : RT @SkyItalia: E se diventare un influencer fosse il metodo migliore per combattere gli influencer? @Fabiovoloo, #GinevraFrancesconi e #Gi… - fisco24_info : Genitori vs Influencer, family comedy Sky per Pasqua: Michela Andreozzi dirige Fabio Volo e Giulia De Lellis - BScardilli : Genitori vs Influencer di Michela Andreozzi in prima assoluta su Sky Cinema - Lucy_dm90 : RT @SkyItalia: E se diventare un influencer fosse il metodo migliore per combattere gli influencer? @Fabiovoloo, #GinevraFrancesconi e #Gi… - digitalsat_it : E se diventare un influencer fosse il metodo migliore per combattere gli influencer? @Fabiovoloo,… -