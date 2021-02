Genitori Vs Influencer, il nuovo film originale Sky con Fabio Volo e Giulia De Lellis (Di martedì 23 febbraio 2021) Genitori Vs Influencer, il nuovo film originale con Fabio Volo e Giulia De Lellis dal 4 aprile su Sky e Now TV. Trama e prime immagini. Per la giornata di Pasqua, domenica 4 aprile 2021, Sky ha preparato una nuova produzione originale. Si tratta del nuovo film originale Genitori Vs Influencer, diretto da Michela Andreozzi e scritto insieme a Fabio Bonifacci. Genitori Vs Influence è una commedia per famiglia che racconta la storia di un padre single e della figlia adolescente. Il film sarà disponibile on-demand su Sky e in streaming su Now TV il 4 aprile 2021, e poi in onda alle 21:15 ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 23 febbraio 2021)Vs, ilconDedal 4 aprile su Sky e Now TV. Trama e prime immagini. Per la giornata di Pasqua, domenica 4 aprile 2021, Sky ha preparato una nuova produzione. Si tratta delVs, diretto da Michela Andreozzi e scritto insieme aBonifacci.Vs Influence è una commedia per famiglia che racconta la storia di un padre single e della figlia adolescente. Ilsarà disponibile on-demand su Sky e in streaming su Now TV il 4 aprile 2021, e poi in onda alle 21:15 ...

