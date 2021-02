‘Genitori vs Influencer’, il nuovo film con Fabio Volo e Giulia De Lellis (Di martedì 23 febbraio 2021) Genitori vs Influencer, il nuovo film diretto da Michela Andreozzi uscirà a Pasqua su Sky Cinema. Nel cast Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis Uscirà domenica 4 aprile, in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW TV, Genitori vs Influencer, il nuovo film diretto da Michela Andreozzi e scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci. «Con le sale cinema ancora chiuse sono grata dell’opportunità che offre Sky di portare il cinema nelle case di tutti». Queste le parole della regista, Michela Andreozzi, che ha aggiunto: «Sono felice di poter offrire alle famiglie un piccolo momento di svago stando seduti sul proprio divano. Genitori VS influencer è la mia commedia più family, quindi in qualche modo anche la più adatta ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Genitori vs Influencer, ildiretto da Michela Andreozzi uscirà a Pasqua su Sky Cinema. Nel cast, Ginevra Francesconi eDeUscirà domenica 4 aprile, in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW TV, Genitori vs Influencer, ildiretto da Michela Andreozzi e scritto a quattro mani conBonifacci. «Con le sale cinema ancora chiuse sono grata dell’opportunità che offre Sky di portare il cinema nelle case di tutti». Queste le parole della regista, Michela Andreozzi, che ha aggiunto: «Sono felice di poter offrire alle famiglie un piccolo momento di svago stando seduti sul proprio divano. Genitori VS influencer è la mia commedia più family, quindi in qualche modo anche la più adatta ...

