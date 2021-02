Gattuso cerca la rimonta col Granada ma quanti problemi per il Napoli (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Rino Gattuso guarda allo staff medico con gli occhi pieni di speranza ma anche con l’angoscia nel cuore. Giovedì sera al ‘Maradona‘ si va in campo con il Granada per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e serve un’impresa. Ma come è possibile combattere una battaglia tanto dura e difficile se l’esercito di cui dispone il comandante non ha forza sufficienti? Il tecnico spera di avere solo buone notizie e auspica di non dover subire altri colpi dalla sorte avversa. Fino ad ora ha recuperato pienamente i soli Koulibaly e Ghoulam, rientrati in gruppo dopo essersi negativizzati al Covid. Ancora in troppi, però, sono assenti e se qualcuno ha da poche ore ripreso ad allenarsi con una discreta continuità, probabilmente non è ancora il caso di rischiarlo già a partire da giovedì. La situazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Rinoguarda allo staff medico con gli occhi pieni di speranza ma anche con l’angoscia nel cuore. Giovedì sera al ‘Maradona‘ si va in campo con ilper il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e serve un’impresa. Ma come è possibile combattere una battaglia tanto dura e difficile se l’esercito di cui dispone il comandante non ha forza sufficienti? Il tecnico spera di avere solo buone notizie e auspica di non dover subire altri colpi dalla sorte avversa. Fino ad ora ha recuperato pienamente i soli Koulibaly e Ghoulam, rientrati in gruppo dopo essersi negativizzati al Covid. Ancora in troppi, però, sono assenti e se qualcuno ha da poche ore ripreso ad allenarsi con una discreta continuità, probabilmente non è ancora il caso di rischiarlo già a partire da giovedì. La situazione ...

gattusdom : Come una palla spinosa vola nell'aria in cerca di te. Ti trova, ti prende, ti uccide. (d. gattuso) - napolista : Alvino: «Il silenzio stampa del Napoli va a colpire soprattutto Gattuso» «De Laurentiis cerca di proteggere l’inves… - Amghelo : @gloriapoch72 Il Napolista:'Il Napoli è una squadra asfissiata da sé stessa, dalle proprie incertezze, da un calcio… - kuskus84 : Gattuso che cerca di capire che problema abbia Bakayoko! - Mimm0Costantino : @dukeby @sscnapoli Mi sento come uno che è stato investito da un treno senza farsi nulla I miei giocatori a fine pa… -