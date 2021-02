Furto in un’abitazione della Valle Telesina: rubata anche una pistola (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelvenere (Bn) – Brutto episodio di cronaca nella serata di ieri nel comune di Castelvenere, dove ignoti si sono introdotti nell’abitazione di una donna 79enne in via Petrara. I ladri hanno sottratto contanti, oro e anche una pistola calibro 7.62. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita che hanno subito avviato le indagini del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelvenere (Bn) – Brutto episodio di cronaca nella serata di ieri nel comune di Castelvenere, dove ignoti si sono introdotti nell’abitazione di una donna 79enne in via Petrara. I ladri hanno sottratto contanti, oro eunacalibro 7.62. Sul posto sono intervenuti i carabiniericompagnia di Cerreto Sannita che hanno subito avviato le indagini del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

