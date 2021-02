Fuori dal Coro, anticipazioni e ospiti puntata di martedì 23 febbraio su Rete 4 (Di martedì 23 febbraio 2021) Fuori dal Coro, anticipazioni e ospiti del programma di Mario Giordano in onda martedì 23 febbraio 2021 su Rete 4. Continua l’appuntamento settimanale con il talk politico e di attualità del giornalista Mario Giordano, dal titolo “Fuori dal Coro“. Il programma andrà in onda con una nuova puntata martedì 23 febbraio 2021 alle 21:20 su Rete 4. Nella puntata di stasera si parlerà degli sciacalli della pandemia che lavorano nel mercato parallelo dei vaccini. Poi ci si concentrerà anche sull’indagine in corso sulle mascherine cinesi e infine sull’occupazione delle case private dopo periodi di assenza. Gli argomenti della puntata di ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 23 febbraio 2021)daldel programma di Mario Giordano in onda232021 su4. Continua l’appuntamento settimanale con il talk politico e di attualità del giornalista Mario Giordano, dal titolo “dal“. Il programma andrà in onda con una nuova232021 alle 21:20 su4. Nelladi stasera si parlerà degli sciacalli della pandemia che lavorano nel mercato parallelo dei vaccini. Poi ci si concentrerà anche sull’indagine in corso sulle mascherine cinesi e infine sull’occupazione delle case private dopo periodi di assenza. Gli argomenti delladi ...

