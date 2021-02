Fu chiusa in casa e violentata dal padre perché lesbica: chiesta la condanna per i genitori (Di martedì 23 febbraio 2021) Una vicenda terribile avvenuta a Palermo, l'ennesima che dovrebbe far aprire gli occhi alle istituzioni sulla necessità di una legge contro l'omofobia: la Procura di Termini Imerese ha chiesto oggi la ... Leggi su globalist (Di martedì 23 febbraio 2021) Una vicenda terribile avvenuta a Palermo, l'ennesima che dovrebbe far aprire gli occhi alle istituzioni sulla necessità di una legge contro l'omofobia: la Procura di Termini Imerese ha chiesto oggi la ...

