FS Italiane | nuovi finanziamenti fino a 2 | 9 miliardi di euro

(Teleborsa) – Ferrovie dello Stato Italiane, tramite l'emissione di bond e il ricorso ad altri strumenti, punterà a 2,9 miliardi di euro di nuovi finanziamenti. È quando deliberato oggi dal consiglio di amministrazione della società. Il CdA ha anche approvato l'ampliamento in corso d'anno del plafond del Programma EMTN fino a 9 miliardi di euro, dagli attuali 7 miliardi di euro. Le emissioni, a valere sul Programma EMTN quotato presso la Borsa valori di Dublino, saranno riservate agli investitori istituzionali. I proventi raccolti sul mercato nel 2021 finanzieranno i fabbisogni per investimenti del gruppo. In particolare saranno destinati all'acquisto di nuovi convogli per il trasporto passeggeri

