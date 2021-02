Francesco Oppini stronca Dayane: “Non è un’amica vera per Rosalinda, i loro baci solo per le telecamere” (VIDEO) (Di martedì 23 febbraio 2021) Francesco Oppini contro Dayane Mello Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 sin dall’inizio ricorderà sicuramente che il rapporto tra Francesco Oppini e Dayane Mello era iniziato in modo fantastico e si è concludo in maniera pessima nell’arco di pochissime settimane. Il figlio di Alba Parietti, che è uscito dalla casa volontariamente lo scorso dicembre, domenica sera a Live Non è la D’Urso ha criticato la modella brasiliana accusandola di essersi comportata male con la 28enne messinese. “Rosalinda ha una debolezza che la porta ad attaccarsi in maniera viscerale alle persone. Lo abbiamo visto con Dayane, adesso lo fa con Andrea Zenga. Il problema è che io non ho capito ancora chi è Ada o Rosalinda. In ogni caso la ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 febbraio 2021)controMello Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 sin dall’inizio ricorderà sicuramente che il rapporto traMello era iniziato in modo fantastico e si è concludo in maniera pessima nell’arco di pochissime settimane. Il figlio di Alba Parietti, che è uscito dalla casa volontariamente lo scorso dicembre, domenica sera a Live Non è la D’Urso ha criticato la modella brasiliana accusandola di essersi comportata male con la 28enne messinese. “ha una debolezza che la porta ad attaccarsi in maniera viscerale alle persone. Lo abbiamo visto con, adesso lo fa con Andrea Zenga. Il problema è che io non ho capito ancora chi è Ada o. In ogni caso la ...

