Frana di Amalfi, l'Anas agli enti: Ecco il progetto di ricostruzione stradale. Costo: 1,1 milioni di euro (Di martedì 23 febbraio 2021) Inviato oggi da Anas agli enti e istituzioni locali, anche per l'acquisizione dei pareri di competenza, il progetto relativo alla ricostruzione del corpo stradale al km 29,750 della strada statale 163 Amalfitana; l'intervento si rende necessario per ripristinare i collegamenti stradali ad Amalfi, interrotti a seguito dell'evento franoso occorso da un versante sovrastante la statale lo scorso 2 febbraio. "Aver già chiuso il progetto di ripristino della viabilità in soli 20 giorni dalla Frana significa aver centrato il primo sfidante obiettivo che l'Azienda si era data sin dall'evento, in occasione del quale si era attivata, nell'immediato, con uomini e mezzi allo scopo di effettuare lo sgombero delle aree e di lavorare ...

