“Fotografati insieme” ‘Lui’ ed Elisabetta Gregoraci | i paparazzi erano appostati e hanno immortalato la scena

(Di martedì 23 febbraio 2021)non finisce si stupire. Famosa per il suo matrimonio don Flavio Briatore e la sua bellezza, la showgirl è stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip fino al suo ritiro. La decisione di abbandonare la casa l’aveva presa appena Alfonso Signorini aveva comunicato ai vipponi lo slittamento del programma e l’8 dicembre è uscita mantenendo fede alla promessa. “Non esiste passare il Natale e il Capodanno lontana da mio figlio”, aveva confessato la showgirl ai compagni d’avventura. Una scelta apprezzata anche dall’ex marito Flavio Briatore, che in un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano ha rivelato: “Ora tra me e lei c’è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorareper il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per ...