FOTO Clementino operato alla Malzoni di Avellino | “Grazie mille a tutto lo staff”

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Clementino

Fonte: Instagram È proprio questo il tenerissimo scatto che, diverso tempo fa,ha condiviso con la sua mamma. Teneramente abbracciati e sorridenti, il rapper ha 'presentato' la madre ...Due ottimi amici, del buon cibo e sorriso stampato sulla faccia: è l'immagine dell'ultimapubblicata sui social che ritrae Joseph Capriati e. Il rapper e il dj a pranzo insieme dopo lungo tempo e, soprattutto, dopo la lite con suo padre, culminata in una vera e propria ...Alfredo Picariello – Clementino, famoso rapper campano, operato alla clinica Malzoni di Avellino. Ad annunciarlo lui stesso in un post. “Ieri – scrive – ho subito un piccolo intervento ad ...Ma come lui stesso ha spiegato sta bene e presto si rimetterà. Clementino nello stesso post ha poi dato appuntamento a stasera con il programma “Stasera tutto è possibile“. La trasmissione, condotta ...