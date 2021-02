Forza Italia, si è riunito il coordinamento provinciale: attenzione su Puc e amministrative (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è riunito nel pomeriggio a Benevento il coordinamento provinciale di Forza Italia. Presenti, oltre al vice coordinatore regionale Francesco Rubano, il coordinatore provinciale Nascenzio Iannace, il capogruppo in provincia Claudio Cataudo, la capogruppo nel consiglio comunale del capoluogo Pina Pedà, la coordinatrice cittadina Anna Rita Russo, la responsabile provinciale donne Federica Ventorino, il candidato alle ultime Regionali, Domenico Mauro, il dirigente provinciale Antonio Reale e il coordinatore cittadino di Circello, Daniele Zaccari. Si è discusso di Puc, del programma per le prossime amministrative, della questione della mensa a Benevento che sarà approfondita nei prossimi appuntamenti perché ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi ènel pomeriggio a Benevento ildi. Presenti, oltre al vice coordinatore regionale Francesco Rubano, il coordinatoreNascenzio Iannace, il capogruppo in provincia Claudio Cataudo, la capogruppo nel consiglio comunale del capoluogo Pina Pedà, la coordinatrice cittadina Anna Rita Russo, la responsabiledonne Federica Ventorino, il candidato alle ultime Regionali, Domenico Mauro, il dirigenteAntonio Reale e il coordinatore cittadino di Circello, Daniele Zaccari. Si è discusso di Puc, del programma per le prossime, della questione della mensa a Benevento che sarà approfondita nei prossimi appuntamenti perché ...

fattoquotidiano : Abruzzo, reati contro la pubblica amministrazione: 25 misure. Arrestato ex parlamentare di Forza Italia - petergomezblog : La prescrizione divide la maggioranza Draghi. Fdi prova a cancellare la riforma: la norma non passa grazie a Pd e M… - petergomezblog : Prescrizione, Fdi prova a cancellare la riforma. Lega e Forza Italia sono tentate. D’Incà chiede ritiro della norma… - msgelmini : Grazie ad @Antonio_Tajani per aver organizzato questo pomeriggio un momento di confronto (a distanza) con… - gigiconti1972 : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà a Vittorio Brumotti, brutalmente aggredito da un gruppo di spacciatori mentre documentava la situazione di d… -