Fortnite | Svelata la Skin dell’abbonamento Crew di Marzo 2021

(Di martedì 23 febbraio 2021) Come ogni mese da qualche tempo, gli abbonati alricevono non solo i classici 1000-VBuck e il Pass Stagionale, ma anche degli oggetti cosmetici esclusivi. Per il quarto mese Epic Games ha deciso di includere nell’abbonamento ladi Llambro, la quale sarà disponibile a partire dal 1°e che potete vedere a seguire. Llambro: LadeldiTutti coloro che si abboneranno ae quelli che sono già abbonati, riceveranno dal primo giorno del mese tutti gli oggetti inclusi nell’abbonamento, ossia il dorso decorativo A Nord, il piccone Gonficorno Gonfiato a Mano e la copertura La Llegenda, oltre ovviamente laLlambro, ...

