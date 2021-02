Fortnite | 1000 V-Buck GRATIS da Epic Games

(Di martedì 23 febbraio 2021) In queste ultime oreha deciso di regalareV-ad alcuni giocatori in, scopriamo insieme come riceverli. Tramite il sito web ufficiale, viene riportato che chi in passato ha acquistato Lama pignatta inSalva il Mondo, all’epoca in cui gli oggetti forniti erano casuali, riceverà come ricompensaV-da spendere ovviamente anche in Battaglia Reale. Come ricevereV-inA seguire vi riportiamo le FAQ ufficiali postate da: Ho acquistato un lama pignatta con oggetti casuali ma non ho ricevuto i miei 1.000 V-. Che cosa posso fare?Se hai acquistato ...

fortnite_leakk : Stiamo versando 1000 V-buck negli account di tutti i giocatori di tutto il mondo che hanno acquistato un oggetto ca… - nk192610 : #Fortnite Nuovo post sul blog Fortnite: Chi ha acquistato Lama pignatta (Salva il mondo) riceverà 1.000 V-buck -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite 1000

GamerBrain.net

La sempre maggior fama e diffusione di titoli competitivi e frenetici come CoD: Warzone,, CS:GO, League of Legends e Apex Legends ha spinto moltissimi PC gamer a non accontentarsi ...di:1 ...... USB - C, Fino a 1.050 MB/s in Lettura, Fino aMB/s in Scrittura, Nuova Generazione, 1TB, ... Velocità AC2600, Ottimizzato per, COD, FIFA e Tutti i Giochi più Famosi, Router per Fibra ...Come ogni mese da qualche tempo, gli abbonati al Fortnite Crew ricevono non solo i classici 1000-VBuck e il Pass Stagionale, ma anche degli oggetti cosmetici esclusivi. Per il quarto mese Epic Games ...In queste ultime ore Epic Games ha deciso di regalare 1000 V-Buck ad alcuni giocatori in Fortnite, chi è idoneo a riceverli? e per quale motivo? Scopriamolo ...