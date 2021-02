Fornitura idrica interrotta per morosità, sindaco Marino a Italgas: “C’è Covid, ridare subito acqua” (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La società Italgas acqua dovrà provvedere “ad horas” alla riattivazione delle forniture di acqua potabile sospese e interrotte, per cause di morosità, in tutto il territorio della città di Caserta e, fatta salva l’iniziativa da parte della Società per l’attivazione di tutte le procedure per il recupero di eventuali crediti per morosità, è fatto divieto alla Società Italgas acqua di procedere alla sospensione, o a distacchi e riduzioni funzionali delle forniture di acqua potabile, fino alla data del 2 marzo prossimo. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Carlo Marino ed emessa in seguito alle segnalazioni da parte di cittadini che si sono visti staccare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La societàdovrà provvedere “ad horas” alla riattivazione delle forniture dipotabile sospese e interrotte, per cause di, in tutto il territorio della città di Caserta e, fatta salva l’iniziativa da parte della Società per l’attivazione di tutte le procedure per il recupero di eventuali crediti per, è fatto divieto alla Societàdi procedere alla sospensione, o a distacchi e riduzioni funzionali delle forniture dipotabile, fino alla data del 2 marzo prossimo. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dalCarloed emessa in seguito alle segnalazioni da parte di cittadini che si sono visti staccare ...

