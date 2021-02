Formazioni ufficiali Lazio Bayern Monaco: c’è Musacchio, Musiala titolare (Di martedì 23 febbraio 2021) Le Formazioni ufficiali di Lazio Bayern Monaco match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio-Bayern Monaco, match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/2021. Lazio (3-5-2) – Reina; Acerbi, Patric, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi Bayern Monaco (4-2-3-1) – Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Lewandowski. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Ledimatch valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/2021.(3-5-2) – Reina; Acerbi, Patric,; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi(4-2-3-1) – Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané,, Coman; Lewandowski. Leggi su Calcionews24.com

