Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Chelsea, Champions League 2020/2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Le Formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Chelsea, gara valevole per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/2021. Gli spagnoli sono primi nella Liga e si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta in virtù del secondo posto nel girone alle spalle del Bayern Monaco, mentre gli inglesi hanno vinto il proprio raggruppamento battendo la concorrenza del Siviglia. All’Arena Na?ional? di Bucarest in Romania, campo neutro, il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21:00. Di seguito le scelte degli allenatori Le Formazioni ufficiali Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Koke, Saul, Lemar; Joao Felix, ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Ledi, gara valevole per l’andata degli ottavi di. Gli spagnoli sono primi nella Liga e si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta in virtù del secondo posto nel girone alle spalle del Bayern Monaco, mentre gli inglesi hanno vinto il proprio raggruppamento battendo la concorrenza del Siviglia. All’Arena Na?ional? di Bucarest in Romania, campo neutro, il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21:00. Di seguito le scelte degli allenatori Le: Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Koke, Saul, Lemar; Joao Felix, ...

