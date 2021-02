Flora Canto ed Enrico Brignano, secondo bambino in arrivo – FOTO (Di martedì 23 febbraio 2021) Flora Canto ed Enrico Brignano sono in attesa del loro secondo figlio. Ad annunciarlo è stata la futura mamma bis sui social. Ecco tutti i dettagli sulla nuova gravidanza. Flora Canto ed Enrico Brignano saranno genitori per la seconda volta. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl tramite un dolcissimo post Instagram. Flora ha pubblicato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 23 febbraio 2021)edsono in attesa del lorofiglio. Ad annunciarlo è stata la futura mamma bis sui social. Ecco tutti i dettagli sulla nuova gravidanza.edsaranno genitori per la seconda volta. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl tramite un dolcissimo post Instagram.ha pubblicato L'articolo proviene da Leggilo.org.

