Firenze: tornano le meditazioni quaresimali dell’Arcivescovo Betori, in Duomo, con la «Passione» del Corteccia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Promosse dall’Opera di Santa Maria del Fiore, quest'anno si terranno nella più ampia Cattedrale invece che in Battistero- Quattro incontri spirituali accompagnati dalla musica sacra del fiorentino Francesco Corteccia (1502 - 1571), a cura del Maestro Gabriele Giacomelli. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Promosse dall’Opera di Santa Maria del Fiore, quest'anno si terranno nella più ampia Cattedrale invece che in Battistero- Quattro incontri spirituali accompagnati dalla musica sacra del fiorentino Francesco(1502 - 1571), a cura del Maestro Gabriele Giacomelli. L'articolo proviene daPost.

Tornano le meditazioni quaresimali del cardinale Betori nel Duomo di Firenze Tornano le meditazioni quaresimali dell'Arcivescovo, Cardinale Giuseppe Betori, promosse dall'Opera di Santa Maria del Fiore, che quest'anno si terranno nella Cattedrale di Firenze, ogni giovedì, con ...

