Fiorella Mannoia si è sposata con Carlo Di Francesco | la foto del matrimonio

(Di martedì 23 febbraio 2021)si èconDi. Dopo un fidanzamento durato 15 anni, la cantante 66enne è convolata a nozze com il compagno 41enne. “Ebbene…sì”, ha scrittopubblicando sui social unadelin Comune: lei elegantissima in un tailleur pantalone bianco di Dolce e Gabbana e sneakers argento, per lui invece completo nero e camicia bianca con il colletto alzato per sdrammatizzare. Tantissimi i messaggi di auguri di amici, colleghi e fan che hanno voluto condividere il loro entusiasmo: tra i commenti spiccano quello di Alessandra Amoroso (“Auguri Fioreeee… Che meraviglia”), seguita tra gli altri da Emma Marrone, Beppe Vessicchio, Laura Pausini, Virginia Raffaele, Patty Pravo, Enzo Miccio, Ambra Angiolini e tanti ...

Corriere : Fiorella Mannoia si è sposata: la foto del matrimonio con Carlo Di Francesco (dopo 15 a... - HuffPostItalia : Fiorella Mannoia si è sposata: la foto delle nozze con Carlo Di Francesco (dopo 15 anni di amore) - FEMsrl : Fiorella Mannoia si è sposata con Carlo Di Francesco, il rito civile a Roma

'Dopo 15 anni... ebbene sì'. Ma non è un 'sì' qualunque quello che scrive sui social: è il 'sì' pronunciato nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, a Roma, accanto al compagno Carlo Di Francesco dopo quindici anni di relazione. Per l'artista una ... ' Se nonostante questo tutto andasse male, arriverò davanti al Signore della Musica con nient'altro nella mia voce che l'Alleluia '