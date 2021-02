Fiorella Mannoia si è sposata | chi è suo marito foto

Leggi su howtodofor

(Di martedì 23 febbraio 2021) Le loroa fine articolo.ha sposato in gran segreto Carlo Di Francesco, dopo 15 anni d’amore. A dare la lieta novella, è la stessa cantante che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ladelle nozze.ha dunque detto sì al compagno Carlo Di Francesco con un rito civile che si è svolto nella mattina del 22 febbraio 2021. La sposa, come vuole la tradizione, in bianco ma con un abito decisamente non convenzionale. Infatti, laha scelto un tailleur pantalone bianco coordinato a un gilet con bottoni neri e ai piedi delle sneaker d’argento. Lo sposo invece ha optato per un look decisamente più tradizionale, in completo scuro ma anche lui con scarpe sportive.è dunque ...