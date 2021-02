Finale America’s Cup 2021 in TV: quando inizia e il calendario con gli orari (Di martedì 23 febbraio 2021) La Finale di America’s Cup 2021 avrà di nuovo protagonista un’imbarcazione italiana dopo vent’anni. Era il 2000 quando Luna Rossa sfidava ad Auckland i detentori del trofeo più importante nella vela, in un serie che non ebbe storia fin dalla prima regata (5-0 il risultato Finale per i padroni di casa neozelandesi); ci riproverà quest’anno, con la consapevolezza di aver trionfato nella Prada Cup umiliando gli avversari inglesi del team Ineos UK con un inappellabile 7-1. Non sarà ovviamente semplice per Luna Rossa ripetere l’exploit ottenuto nell’atto conclusivo contro Britannia, ma i due timonieri Francesco Bruni e James Spithill sono determinati a mostrare le grandi potenzialità della barca azzurra anche nel confronto diretto contro i favoriti del team New Zealand. Il grado di competitività ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 23 febbraio 2021) LadiCupavrà di nuovo protagonista un’imbarcazione italiana dopo vent’anni. Era il 2000Luna Rossa sfidava ad Auckland i detentori del trofeo più importante nella vela, in un serie che non ebbe storia fin dalla prima regata (5-0 il risultatoper i padroni di casa neozelandesi); ci riproverà quest’anno, con la consapevolezza di aver trionfato nella Prada Cup umiliando gli avversari inglesi del team Ineos UK con un inappellabile 7-1. Non sarà ovviamente semplice per Luna Rossa ripetere l’exploit ottenuto nell’atto conclusivo contro Britannia, ma i due timonieri Francesco Bruni e James Spithill sono determinati a mostrare le grandi potenzialità della barca azzurra anche nel confronto diretto contro i favoriti del team New Zealand. Il grado di competitività ...

Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - HuffPostItalia : Luna Rossa batte Ineos e vola in finale di America's Cup - SardegnaTurismo : RT @SardiniaPost: Il cagliaritano Davide Cannata è nel team di Luna Rossa che vola in finale all'America's Cup. Ecco il racconto della sua… - ilmeteoit : #Luna #Rossa domina la #Prada #Cup e dopo 21 anni torna a giocarsi la #America's #Cup -