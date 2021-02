Filippino di 45 anni ucciso dalla polizia nella notte a Milano (Di martedì 23 febbraio 2021) Un Filippino con precedenti è stato ucciso dalla polizia a Milano. L’uomo aveva aggredito con un coltello due agenti. Tutto è successo poco dopo la mezzanotte di martedì: l’uomo si è avventato contro i poliziotti. I militari erano stati allertati dai residenti per la presenza di una persona armata. I due agenti, 22 e 36 anni, sarebbero rimasti feriti in modo non grave. Verso mezzanotte e 17 minuti gli agenti della volante Forlanini si sono recati in via Sulmona, dove i residenti avevano segnalato un uomo che stava aggredendo dei passanti in strada brandendo un coltello. L’uomo si era nascosto dietro ad una siepe, poi si è scagliato contro i poliziotti, con in mano un grosso coltello da cucina. I poliziotti hanno cercato di bloccarlo e farlo ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Uncon precedenti è stato. L’uomo aveva aggredito con un coltello due agenti. Tutto è successo poco dopo la mezzadi martedì: l’uomo si è avventato contro i poliziotti. I militari erano stati allertati dai residenti per la presenza di una persona armata. I due agenti, 22 e 36, sarebbero rimasti feriti in modo non grave. Verso mezzae 17 minuti gli agenti della volante Forlanini si sono recati in via Sulmona, dove i residenti avevano segnalato un uomo che stava aggredendo dei passanti in strada brandendo un coltello. L’uomo si era nascosto dietro ad una siepe, poi si è scagliato contro i poliziotti, con in mano un grosso coltello da cucina. I poliziotti hanno cercato di bloccarlo e farlo ...

