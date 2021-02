Fiaccole e lanterne in piazza a Vigo Meano per ricordare Deborah Saltori

AgenziaOpinione : COMUNE DI TRENTO * FEMMINICIDIO: « FIACCOLE E LANTERNE IN PIAZZA A VIGO MEANO PER RICORDARE DEBORAH, APPUNTAMENTO D… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiaccole lanterne

agenzia giornalistica opinione

E per questo da sempre venivano utilizzate candele,accese, simbolo di luce. Per le ...inverno e per questo i bambini possono essere coinvolti nela realizzazione di candele o piccole...In tantissimi hanno acquistato le. Tre delle specialisono state acquistate perfino dalla Guyana Francese, in America Latina, da dove ha voluto contribuire e sostenere l'iniziativa ...Domani sera, alle ore 20, la comunità di Meano si ritroverà nella piazza di Vigo Meano per ricordare Deborah Saltori, brutalmente uccisa dal marito da cui si ...Fiaccole e lanterne in piazza a Vigo Meano per ricordare Deborah. L'appuntamento domani sera alle 20, nel rispetto delle norme anti Covid.