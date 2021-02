Ferrara | fermato compagno della 50enne uccisa a Bondeno Rossella Placati trovata morta in casa

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il pubblico ministero Stefano Longhi l’ha interrogato fino alle 4 di questa mattina e ha raccolto la sua “versione dei fatti contraddittoria e lacunosa”. In più ci sono gravi indizi a suo carico. Per questo è scattato il fermo per Doriano Saveri,dila notte del 22 febbraio nella propria, nel ferrarese. L’uomo è un artigiano edile bolognese di 45 anni, separato. I due erano conviventi. Accompagnato nellacircondariale di, rimarrà a disposizioneAutorità Giudiziaria. Le indagini e gli accertamenti dei carabinieri proseguiranno al fine di raccogliere ogni ulteriore elemento o fonte di prova utile alla risoluzione del caso. Agli inquirenti Saveri ha detto di essere andato ...

clikservernet : Ferrara, fermato compagno della 50enne uccisa a Bondeno: il fermo dopo ore di interrogatorio - Noovyis : (Ferrara, fermato compagno della 50enne uccisa a Bondeno: il fermo dopo ore di interrogatorio) Playhitmusic - - news_ferrara : Fermato il convivente per l'omicidio della mamma di Bondeno - news_ferrara : Fermato il convivente per l'omicidio della mamma di Bondeno - PorellaOfficial : RT @Open_gol: Aveva 50 anni. E' stata uccisa tra le mura di casa sua -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara fermato

Per l'omicidio di Rossella Placani, 50enne trovata morta ieri mattina a Bondeno () è statonella notte il compagno convivente della donna, Doriano Saveri, bolognese di 45 anni. Il provvedimento, emesso dal pm Stefano Longhi, è stato eseguito alle quattro nel Comando ...Per l'omicidio di Rossella Placati, 50enne trovata morta ieri mattina a Bondeno () è statonella notte il compagno convivente della donna, Doriano Saveri, bolognese di 45 anni. Il provvedimento, emesso dal pm Stefano Longhi, è stato eseguito alle quattro nel Comando ...Per l’omicidio di Rossella Placani, 50enne trovata morta ieri mattina a Bondeno (Ferrara) è stato fermato nella notte il compagno convivente della donna, Doriano Saveri, bolognese di 45 anni. Il provv ...È stato fermato per omicidio il compagno della donna trovata morta nella sua abitazione di Bondeno, in provincia di Ferrara ...