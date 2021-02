Ferrara, donna uccisa a Bondeno: arrestato il marito (Di martedì 23 febbraio 2021) Il compagno di Rossella Placati, la donna trovata morta a Bondeno, in provincia di Ferrara, è in stato di fermo. E’ sospettato dell’uccisione della 50enne. Ferrara – Possibile svolta nelle indagini a Bondeno, comune di quasi 15 mila abitanti situato a pochi chilometri dal Veneto, teatro della morte di una 50enne. Bondeno, arresto il compagno della vittima Nella notte, infatti, i carabinieri hanno fermato il compagno 45enne di Rossella Placati, la donna trovata senza vita nella mattina di lunedì nell’abitazione dove la coppia conviveva. Secondo il pm, l’uomo avrebbe fornito agli inquirenti una versione dei fatti “contraddittoria e lacunosa“, mentre a suo carico sono stati raccolti “gravi indizi“. https://www.youtube.com/watch?v=tBqogkA8vW4&ab ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021) Il compagno di Rossella Placati, latrovata morta a, in provincia di, è in stato di fermo. E’ sospettato dell’uccisione della 50enne.– Possibile svolta nelle indagini a, comune di quasi 15 mila abitanti situato a pochi chilometri dal Veneto, teatro della morte di una 50enne., arresto il compagno della vittima Nella notte, infatti, i carabinieri hanno fermato il compagno 45enne di Rossella Placati, latrovata senza vita nella mattina di lunedì nell’abitazione dove la coppia conviveva. Secondo il pm, l’uomo avrebbe fornito agli inquirenti una versione dei fatti “contraddittoria e lacunosa“, mentre a suo carico sono stati raccolti “gravi indizi“. https://www.youtube.com/watch?v=tBqogkA8vW4&ab ...

