FED, Powell: opportuno mantenere l'attuale politica monetaria accomodante (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nonostante le preoccupazioni di tanti investitori per un possibile aumento repentino dell'inflazione, il capo della Federal Reserve Jerome Powell ha confermato che l'istituzione che presiede non ha intenzione di alzare i tassi di interesse nell'immediato futuro. "Ci aspettiamo che sarà appropriato mantenere l'attuale intervallo accomodante" dei tassi di interesse "fino a quando non saranno stati compiuti ulteriori progressi sostanziali" verso i suoi obiettivi di massimo occupazione e inflazione al 2%", ha detto in una deposizione al Congresso. La FED sta attualmente acquistando 120 miliardi di dollari di asset al mese (80 miliardi di titoli del Tesoro e 40 miliardi di mortgage-backed securities), e siccome Powell, nella sua deposizione di metà anno davanti al Comitato del Senato per le ...

