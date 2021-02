Fdi: consiglieri in Regione, 'Siamo basiti, in Toscana il Pd difende chi insulta la Meloni' (2) (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Siamo stufi di ricevere lezioni da chi, come Van Straten, ricopre i più svariati incarichi nelle istituzioni culturali: Direttore dell'Istituto Gramsci, Presidente dell'Orchestra della Toscana, Consigliere di amministrazione della Biennale di Venezia, sovrintendente della fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, membro del Cda della Rai, presidente della Azienda Palaexpo di Roma ed infine della Fondazione Alinari. E' sempre stato nominato, ma si permettere di offendere gratuitamente una parlamentare eletta dal popolo. Le sue scuse non sono sufficienti, pretendiamo le sue dimissioni", concludono i consiglieri regionali. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - "stufi di ricevere lezioni da chi, come Van Straten, ricopre i più svariati incarichi nelle istituzioni culturali: Direttore dell'Istituto Gramsci, Presidente dell'Orchestra della, Consigliere di amministrazione della Biennale di Venezia, sovrintendente della fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, membro del Cda della Rai, presidente della Azienda Palaexpo di Roma ed infine della Fondazione Alinari. E' sempre stato nominato, ma si permettere di offendere gratuitamente una parlamentare eletta dal popolo. Le sue scuse non sono sufficienti, pretendiamo le sue dimissioni", concludono iregionali.

