Fdi | Ceccarelli Pd | ' Esagerato mettere sullo stesso piano Van Straten e Gozzini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Firenze, 23 feb. - (Adnkronos) - "Mi sembra sinceramentel'atteggiamento tenuto da Giorgio Van- presidente a titolo gratuito della Fondazione Alinari - con quello, stigmatizzato da tutti, del professor. Non sta a noi giustificare nessuno, del resto mi pare che Vansi sia già scusato a sua volta con l'on. Meloni, ma nemmeno possiamo prestarci alle strumentalizzazioni della destra. Come capogruppo ho risposto alla richiesta dei gruppi di minoranza così come concordato con il nostro gruppo consiliare. E ora vogliamo augurarci che questo spiacevolissimo episodio, nel quale nessuno dei protagonisti è uscito indenne, sia al più presto chiuso. Del resto, questi toni non sono propri del Pd e del suo ...