Fausto Gresini è morto | la conferma del team

(Di martedì 23 febbraio 2021), ha perso la battaglia contro il Covid. Era ricoverato da due mesi a causa di complicanze dovute all’infezione. Aveva da poco compiuto 60 anni, festeggiati in video sui social. Poi un’altra ricaduta fino al tragico epilogo. La notizia della scomparsa dell’ex pilota arriva dal: “La notizia che non avremmo mai voluto dare, e che purtroppo siamo costretti a condividere con tutti voi. Dopo quasi due mesi di lotta contro il Covid,è tristemente scomparso, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni”. L'articolo proviene da Italia Sera.

