Fantaghirò sta per diventare una serie Tv? Sì e si chiamerà La Regina dei Due Regni, riprese in corso (Di martedì 23 febbraio 2021) Fantaghirò diventerà una serie Tv ispirata alla saga di film degli anni Novanta. L’annuncio ufficiale arriva dalla Lotus Production, guidata da Marco Belardi. La nuova serie si chiamerà Fantaghirò: La Regina dei due Regni, sarà live action e la sceneggiatura sarà di White Rabbits. La regia è affidata a Nicola Abbatangelo. Le riprese inizieranno già nel 2021. Fantaghirò è stata ispirata dalla fiaba di Italo Calvino. I film furono trasmessi tra il 1991 e il 1996. Poi, ci fu una serie animata, in onda nel 1999. Non si sa molto ora sul cast e sulle differenze sulla serie originale, ma sicuramente è un buon remake per chi ha vissuto quegli anni. Leggi anche => Fantaghirò in ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 23 febbraio 2021)diventerà unaTv ispirata alla saga di film degli anni Novanta. L’annuncio ufficiale arriva dalla Lotus Production, guidata da Marco Belardi. La nuovasi: Ladei due, sarà live action e la sceneggiatura sarà di White Rabbits. La regia è affidata a Nicola Abbatangelo. Leinizieranno già nel 2021.è stata ispirata dalla fiaba di Italo Calvino. I film furono trasmessi tra il 1991 e il 1996. Poi, ci fu unaanimata, in onda nel 1999. Non si sa molto ora sul cast e sulle differenze sullaoriginale, ma sicuramente è un buon remake per chi ha vissuto quegli anni. Leggi anche =>in ...

AMarya86 : RT @comingsoonit: #Fantaghirò potrebbe tornare in tv molto presto! Lotus Production sta sviluppando una nuova serie live action intitolata… - instavins_it : #Fantaghirò sta tornando! ?? - comingsoonit : #Fantaghirò potrebbe tornare in tv molto presto! Lotus Production sta sviluppando una nuova serie live action intit… - dumurin : RT @ParamountItalia: Un cult degli anni '90 sta per tornare sul piccolo schermo #Fantaghirò #AlessandraMartines - dumurin : E la notizia sta facendo il giro del web come è giusto che sia #Fantaghirò -

Ultime Notizie dalla rete : Fantaghirò sta "Fantaghirò" torna in tv con una serie live action Annuncio a sorpresa per i nostalgici degli anni 90: la Lotus Production sta realizzando una serie live action ispirata a Fantaghir . Il comunicato diffuso dalla casa di produzione legge: Lotus Production societ di Leone Film Group guidata da Marco Belardi, al lavoro sullo ...

Fantaghirò: in arrivo la Regina dei Due Mondi Il comunicato ufficiale di Lotus Production Le riprese del reboot già nel 2021 La Lotus Production, guidata da Marco Belardi, sta lavorando proprio in questi giorni sullo sviluppo di Fantaghirò: la ...

Annuncio a sorpresa per i nostalgici degli anni 90: la Lotus Productionrealizzando una serie live action ispirata a Fantaghir . Il comunicato diffuso dalla casa di produzione legge: Lotus Production societ di Leone Film Group guidata da Marco Belardi, al lavoro sullo ...Il comunicato ufficiale di Lotus Production Le riprese del reboot già nel 2021 La Lotus Production, guidata da Marco Belardi,lavorando proprio in questi giorni sullo sviluppo di: la ...