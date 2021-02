“Fantaghirò” si lavora a una serie live action

Leggi su 361magazine

(Di martedì 23 febbraio 2021) La minitelevisiva andava in onda negli anni ’90 sui canali Mediaset Chi è cresciuto negli anni ’90 è un po’ cresciuto con, minitv che andava in onda anni fa sulle reti Mediaset (era il 1991) e che è stata più volte riproposta negli anni dato il suo successo. Lasi ispirava alla fiaba “– persona bella” di Italo Calvino ed era diretta da Lamberto Bava. La protagonista era Alessandra Martines e poi c’erano anche tanti altri attori come Brigitte Nielsen e Kim Rossi Stuart. Come riporta “Ciak Magazine” ora si stando a una. Basata su “: la regina dei due regni” sarà messa in produzione da Leone Film Group e diretta da Nicola Abbatangelo, Creative ...