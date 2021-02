“Fantaghirò”, la Lotus Production ha annunciato il reboot (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Lotus Production sta lavorando al reboot della serie cult degli anni ‘90 “Fantaghirò”: le riprese inizieranno nel 2021 mentre il cast è ancora segreto. Fantaghirò: in arrivo il reboot della serie cult degli anni Novanta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lasta lavorando aldella serie cult degli anni ‘90 “”: le riprese inizieranno nel 2021 mentre il cast è ancora segreto.: in arrivo ildella serie cult degli anni Novanta su Notizie.it.

AMarya86 : RT @comingsoonit: #Fantaghirò potrebbe tornare in tv molto presto! Lotus Production sta sviluppando una nuova serie live action intitolata… - NerdPool_IT : Fantaghirò torna in tv con un nuovo Live Action firmato Lotus Production: La Regina dei Due Regni! - Aquilottoblu : RT @wireditalia: Lotus Productions ha annunciato che nel corso del 2021 inizieranno le riprese di Fantaghirò. - comingsoonit : #Fantaghirò potrebbe tornare in tv molto presto! Lotus Production sta sviluppando una nuova serie live action intit… - wireditalia : Lotus Productions ha annunciato che nel corso del 2021 inizieranno le riprese di Fantaghirò. -

Ultime Notizie dalla rete : Fantaghirò Lotus Fantaghirò, in arrivo una nuova miniserie: le riprese al via nel 2021 ... la produzione è stata affidata a Lotus Production , società di Leone Film Group, sarà scritta da White Rabbit e diretta da Nicola Abbatangelo. Il titolo ad ora confermato è " Fantaghirò la regina ...

Torna Fantaghirò: in lavorazione il reboot della miniserie ...la Lotus Production. Così come non è noto il cast, non si sa nemmeno da dove riprenderà la storia, se sarà legata alla miniserie oppure se andrà a seguire una strada alternativa. Fantaghirò: la ...

... la produzione è stata affidata aProduction , società di Leone Film Group, sarà scritta da White Rabbit e diretta da Nicola Abbatangelo. Il titolo ad ora confermato è "la regina ......laProduction. Così come non è noto il cast, non si sa nemmeno da dove riprenderà la storia, se sarà legata alla miniserie oppure se andrà a seguire una strada alternativa.: la ...