«Fantaghirò» avrà una nuova serie tv

(Di martedì 23 febbraio 2021) A venticinque anni dall’ultima volta, Fantaghirò ritorna in tutto il suo splendore. A realizzare il sogno di milioni di fan che da anni chiedono di ridare vita al franchise portato al successo dalla miniserie di Lamberto Bava con Alessandra Martines è la Lotus Production, che ha appena annunciato la realizzazione di un nuovo capitolo: Fantaghirò: la regina dei due Regni. Si tratta di una serie live-action scritta da White Rabbits e diretta da Nicola Abbatangelo, ma di più non sappiamo. A non essere stato rivelato non è, infatti, né il cast né la piattaforma sulla quale sarà visibile: tutto è aperto e tutto è possibile.