Falsi incaricati dell' Asur fingono di prendere prenotazioni per il vaccino | gli anziani nel mirino dei truffatori

Ultime Notizie dalla rete : Falsi incaricati

Corriere Adriatico

MONTECOSARO - Si spacciano perdel Comune o dell'Asur, bussano alla porta dicendo di dover prendere le prenotazioni per ... APPROFONDIMENTI IL RAGGIRO Vende ad un anziano due giubbini: ...Ed ancora, andando oltre l'emergenza sanitaria, si stanno palesando sempre più casi didi Enel o di altre società che forniscono energia o altri servizi. Concludendo, l'Anap ...Facendo seguito ad alcune segnalazioni ricevute, Viacqua in un comunicato invita i cittadini a prestare la massima attenzione a possibili tentativi di truffa messi in atto da persone che si presentano ...Interdizione dai pubblici uffici per un anno agli ex commissari della sanità calabrese Massimo Scura e Saverio Cotticelli, ai dirigenti dell’Asp di Cosenza Bruno Zito e Vincenzo Ferrari, e ad Antonio ...