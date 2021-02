(Di martedì 23 febbraio 2021) La battaglia sembra finita.e il Governono hanno trovato un accordo. Il social network consentirà di nuovo la condivisione di contenuti giornalistici e l’ha approvato alcuni emendamenti che non obbligano Fb a pagare per le notizie. Campbell Brown, vicepresidente “globalpartnership” diha spiegato: “Abbiamo concordato una soluzione che ci permetterà di sostenere gli editori che noi scegliamo, inclusi quelli minori e locali e il governo di Canberra ha chiarito che noi potremo mantenere la capacità di decidere quali notizie compaiono di, quindi non saremo automaticamente soggetti aobbligatori”. L’accordo sembra più un compromesso perché in queste settimane se è vero che i siti di notizie hanno perso ...

i_gi_ : RT @MaurizioAlba: Mamma, 82 anni, ieri si è iscritta a Facebook e stamattina mi sono accorto che ha rifiutato la mia richiesta di amicizia. - HuffPostItalia : Facebook dà 'l'amicizia' all'Australia e sblocca le news. Ma i negoziati sono appena iniziati - unserioproblema : RT @MaurizioAlba: Mamma, 82 anni, ieri si è iscritta a Facebook e stamattina mi sono accorto che ha rifiutato la mia richiesta di amicizia. - twittingelenaa : RT @MaurizioAlba: Mamma, 82 anni, ieri si è iscritta a Facebook e stamattina mi sono accorto che ha rifiutato la mia richiesta di amicizia. - Carmen24583545 : Dal numero di richieste di amicizia giunte in due giorni confermo che è arrivata la primavera insieme ad università… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook amicizia

L'HuffPost

'La decisione didi togliere l'all'Australia, bloccando le informazioni essenziali sui servizi sanitari e di emergenza, è tanto arrogante quanto spiacevole. Sono in contatto con i ...... condividendo il messaggio sulla paginadella Padovani e di Lorenzo Gresini. Molti sono ... in segno di affetto e. Chi è Paolo Vezzani Paolo Vezzani ha vissuto momenti di grandissimo ...Braccio di ferro tra Zuckerberg e governo australiano per la modifica della bozza di legge che prevede il pagamento delle notizie. L'Australia approva gli emendamenti ...La proposta di legge del governo australiano impone alle piattaforme digitali di fare accordi commerciali con gli editori per ospitare contenuti d’informazione. Se non si accordano, ed è questo che fa ...