Fabio Mancini è il beauty ambassador dal lato umano | «Quando sono triste corro»

(Di martedì 23 febbraio 2021) È uno di quelli che vedono il bicchiere mezzo pieno, che nelle interviste non si risparmia, che proferisce fiumi di parole per comunicare le sue emozioni, e che sa dare contenuto al suo metro e ottantotto centimetri di bellezza, occhi tenebrosi e capelli scuri. Questo è Fabio Mancini, il super modello 33enne che già da dieci anni è nella lista dei 25 top model più sexy del pianeta secondo models.com, il sito di riferimento preferito dall’industria. Per oltre dieci anni ha sfilato sulle passerelle di Giorgio Armani, è stato volto di molte campagne del brand e ha conquistato altri grandi della moda come Dolce & Gabbana. Eppure dice che non capisce niente di tendenze, ama l’eleganza classica, e se pur si emoziona ancora ogni volta che sale in passerella, sta avendo un’evoluzione e preferirebbe piuttosto vedere un ragazzino sfilare al suo posto. Ma rassicura: «Non sta pensando di lasciare».