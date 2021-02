F1, Toto Wolff su Fernando Alonso: “Sono sicuro che sarà competitivo, è dotato di una grande tenacia” (Di martedì 23 febbraio 2021) Fernando Alonso si sta preparando al meglio possibile per recuperare dall’incidente avuto in bicicletta. L’asturiano, due volte campione del mondo di F1, era stato vittima di un crash lo scorso 11 febbraio, scontrandosi con un’auto e riportando lesioni alla mascella superiore. Per questo motivo era stato ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento a Berna. Dimesso dalla struttura ospedaliere, l’obiettivo di Fernando è ora quello di calarsi nell’abitacolo della sua Alpine A521, che verrà presentata il 2 marzo, e prendere confidenza con il mezzo. La sessione di test in Bahrain, prevista dal 12 al marzo, è la scadenza dello spagnolo, che farà di tutto per esserci e sfruttare la chance di girare nell’unico spazio dedicato alle prove in questa fase pre-stagionale. grande curiosità c’è quindi sul suo conto, ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021)si sta preparando al meglio possibile per recuperare dall’incidente avuto in bicicletta. L’asturiano, due volte campione del mondo di F1, era stato vittima di un crash lo scorso 11 febbraio, scontrandosi con un’auto e riportando lesioni alla mascella superiore. Per questo motivo era stato ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento a Berna. Dimesso dalla struttura ospedaliere, l’obiettivo diè ora quello di calarsi nell’abitacolo della sua Alpine A521, che verrà presentata il 2 marzo, e prendere confidenza con il mezzo. La sessione di test in Bahrain, prevista dal 12 al marzo, è la scadenza dello spagnolo, che farà di tutto per esserci e sfruttare la chance di girare nell’unico spazio dedicato alle prove in questa fase pre-stagionale.curiosità c’è quindi sul suo conto, ...

