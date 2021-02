F.1, la nuova Red Bull di Verstappen riparte e il rombo del motore è da brividi (video) (Di martedì 23 febbraio 2021) RB16-B - Si chiama così la nuova monoposto del team anglo-austriaco Red Bull. E' la macchina di Verstappen e Perez, svelata online il 23 febbraio ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) RB16-B - Si chiama così lamonoposto del team anglo-austriaco Red. E' la macchina die Perez, svelata online il 23 febbraio ITA Sport Press.

ItaSportPress : F.1, la nuova Red Bull di Verstappen riparte e il rombo del motore è da brividi (video) - - MotorChicche : Presentata la #RedBull RB16B, la nuova grande chance per @SChecoPerez dopo quella perduta con la #Ferrari.… - PieroLadisa : Primi chilometri sulla pista di Silverstone per Sergio Perez alla guida di una Red Bull, la RB15. Domani il messica… - Mexikaner : RT @Gianludale27: Sergio Perez oggi in pista a Silverstone per la prima volta con i colori Red Bull, dove ha avuto modo di guidare la RB15.… - CircusFuno : F1, La prima Analisi Tecnica di Matteo Bobbi della nuova Red Bull RB16B [ VIDEO ] -