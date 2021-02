Eve Hewson: chi è la star della serie Netflix “Dietro i suoi occhi” (Di martedì 23 febbraio 2021) Eve Hewson, la figlia attrice di Bono Vox guarda le foto Sarà anche “figlia di”, come non ci si stanca mai di ripetere, ma Eve Hewson a 29 anni ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto. La secondogenita del frontman degli U2 Bono ha optato però per un’altra carriera: niente velleità musicali, Eve ha scelto la recitazione. Oggi, a più di dieci anni dal suo debutto cinematografico, è protagonista del triangolo amoroso al centro della miniserie thriller Dietro i suoi occhi, arrivata su ... Leggi su iodonna (Di martedì 23 febbraio 2021) Eve, la figlia attrice di Bono Vox guarda le foto Sarà anche “figlia di”, come non ci si stanca mai di ripetere, ma Evea 29 anni ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto. La secondogenita del frontman degli U2 Bono ha optato però per un’altra carriera: niente velleità musicali, Eve ha scelto la recitazione. Oggi, a più di dieci anni dal suo debutto cinematografico, è protagonista del triangolo amoroso al centrominithriller, arrivata su ...

