Europa League, Napoli-Granada sarà diretta da Daniel Siebert (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEuropa League – Il Napoli giovedì affronterà per la seconda volta in Granada dopo la sconfitta della scorsa settimana per 2-0 in terra andalusa. Gattuso dovrà fare 3 gol e non subirne alcuno per ottenere la qualificazione. Una qualificazione che sembra improbabile ma non impossibile. Il Napoli ha tutte le carte in regole per poter portare a casa il risultato. Il tutto sta nel scacciare via la crisi ed i pensieri di questi ultimi giorni. sarà l'arbitro tedesco Daniel Siebert a dirigere Napoli–Granada, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Assistenti: Jan Seidel – Dominik Schaal; IV Uomo: Daniel Schlager; VAR: Christian ...

