Europa League, gli arbitri delle italiane: per il Napoli c'è Siebert, il Milan a Gil Manzano, la Roma a Ekberg (Di martedì 23 febbraio 2021) La UEFA ha designato gli arbitri per il prossimo turno di Europa League, in programma giovedì 25 febbraio e valido per il ritorno dei sedicesimi di finale. Di seguito il dettaglio delle designazioni per le italiane: Napoli-Granada: Daniel Siebert (GER) Milan-Stella Rossa: Jesús Gil Manzano (ESP) Roma-Braga: Andreas Ekberg (SWE) Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

