Europa League 2020/2021, le designazioni del ritorno dei sedicesimi (Di martedì 23 febbraio 2021) L'UEFA ha reso noti i nomi dei direttori di gara designati per le partite di ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League, in programma giovedì. Napoli-Granada in programma alle ore 18:55 verrà diretta dal tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Jan Seidel e Dominik Schaal; Christian Dingert sarà al Var, Bibiana Steinhaus all'Avar, mentre il IV uomo sarà Daniel Schlager. Per Milan-Stella Rossa in programma alle ore 21 è stato scelto lo spagnolo Jesus Gil Manzano, con i connazionali Diego Barbero e Angel Nevado, Alejandro Hernandez al Var, Xavier Estrada Fernandez come Avar e Santiago Jaime Latre in qualità di IV uomo. Infine, per la sfida Roma-Braga in programma alle ore 21 è stato designato lo svedese Andreas Ekberg che all'Olimpico sarà assistito da Mehmet Culum e Stefan Hallberg.

