Estelle di Svezia compie 9 anni | le quattro bellissime nuove foto ufficiali

(Di martedì 23 febbraio 2021) Compie 9 anni il 23 febbraio Estelle di Svezia, primogenita della principessa Victoria e del marito Daniel Westling. Per festeggiarla, il palazzo reale di Stoccolma ha diffuso quattro nuove foto, realizzate da Kate Gabor. In tre scatti la principessina è da sola, allegra e sorridente come sempre, in un altro, invece, insieme al fratello minore Oscar, che festeggerà 5 anni il prossimo 2 marzo, e al cagnolino Rio, arrivato in famiglia nella primavera del 2020. Estelle e il fratello Oscar con Rio (©Kate Gabor/Kungahuset)