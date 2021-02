eSport | a Toronto arriverà un' arena da $500 milioni in grado di contenere 7 000 spettatori

Leggi su eurogamer

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il mondo deglidista subendo un grande rinnovamento. Un nuovo luogo di intrattenimento da 500di dollari, con posti a sedere per un massimo di 7.000 fan, è attualmente in programma per un'apertura nel 2025. OverActive Media, proprietari diDefiant di Overwatch League eUltra di Call of Duty League, hanno annunciato i piani per la nuova sede attualmente senza nome, che sarà situata a nord di Lakeshore Blvd. OverActive Media afferma che la struttura prevede di ospitare più di 200 eventi all'anno, facilitando anche convention, eventi aziendali, premiazioni e competizioni di. La sede sarà la casa sia deiDefiant che deiUltra, ma OverActive spera di attirare anche altre organizzazioni e squadre ...