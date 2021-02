eSerie A TIM | sorteggiati i gironi del primo campionato | ecco le partecipanti

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il 9 marzo comincerà la prima competizioneA TIM che si disputerà grazie al supporto del videogioco Pro Evolution Soccer 2021 (Pes): sono diciassette le squadreche verranno suddivise in quattro(uno da cinque e gli altri tre composti da quattro team) si sfideranno (30-31 marzo e 6-7 aprile) per la regular season. Successivamente sarà il turno dei Playoff (27-28 aprile), dove è previsto un tabellone a doppia eliminazione: le tre migliori squadre di ogni girone accederanno al Winner Bracket dei playoff e avranno la possibilità di entrare direttamente in Finale, ma se saranno sconfitte potranno sfidare gli altri team nel lato Last Chance del tabellone playoff, in emozionanti incontri ad eliminazione diretta.A TIM: i quattroMa come saranno composti i ...

Così come i campioni che vediamo ogni weekend sui campi in erba, anche i ProPlayers della eSerie A TIM hanno bisogno di prendersi delle pause e ricaricarsi dopo le intense sessioni di gioco. È proprio durante questi break che entra in gioco BeKind, Official Partner della eSerie A TIM - FIFA 21. Stessa scelta per la divisione esportiva del club che partecipa al campionato di FIFA 21 della eSerie A TIM.