Enrico Brignano diventa papà bis | la semplicità del messaggio alla prima figlia Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ieri l’annuncio di Flora Canto della dolce attesa, il secondo figlio in arrivo edcheper la seconda volta. Lascelta dbellissima Flora Canto mostra già il pancione, non si conosce il mese della gravidanza, non si sa se sarà maschio o femmina, forse il colore del vestito scelto dall’attrice non è un indizio. Flora Canto edsono già mamma edi Martina, che ha ormai quattro anni e non ha ancora ricevuto l’incarico di portare le fedi ai suoi genitori. Con l’arrivo del secondo figlio sarà la volta buona?si deciderà a chiedere la mano della sua compagna? Intanto non ha occhi che per lei e per la loro piccola ma adesso c’è anche il pancino da coccolare ...